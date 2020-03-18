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Антропологи рассказали об образе жизни древнего австралопитека

  • 18.03.2020, 17:13
Антропологи рассказали об образе жизни древнего австралопитека

В этом им помог шейный позвонок.

Анатомия первого шейного позвонка древнего австралопитека, известного под прозвищем Литтл Фут, показала, что он лишь начинал адаптироваться к жизни не на деревьях, пишет Naked scienct.

В 1990-х в южноафриканских пещерах Стеркфонтейн, знаменитых целым рядом важных антропологических находок, были обнаружены останки австралопитека, жившего около 3,67 миллиона лет назад. Экземпляр StW 573 сохранил и череп, и почти полный посткраниальный скелет. Анатомия скелета показала, что этот примат был способен к прямохождению. Благодаря миниатюрным костям — и по аналогии со «снежным человеком», «бигфутом» — StW 573 получил неформальное название Литтл Фут.

Обычно его относят к африканским австралопитекам (Australopithecus africanus), хотя некоторые исследователи — прежде всего сам нашедший Литтл Фута антрополог Рональд Кларк (Ronald Clarke) — считают его отдельным видом Australopithecus prometheus. В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, Кларк и его коллеги представили детальный анализ анатомии атланта — первого шейного позвонка Литтл Фута.

Целый первый шейный позвонок Литтл Фута, а также фрагменты атлантов других австралопитеков / ©Wits University

Как древнегреческий Атлант держал на плечах небо, так и на атлант позвоночника опирается вся голова. Он обеспечивает прочное, но подвижное сочленение с затылочной костью и анатомически сильно отличается от остальных позвонков. Различные нюансы его строения способны многое рассказать о жизни животного — характере его движений и активности. «Помимо образования соединения головы и шеи, — говорит одна из авторов новой работы Амели Боде (Amélie Beaudet ), — атлант играет важную роль в снабжении мозга через позвоночные артерии».

Ученые сравнили строение атланта Литтл Фута с аналогичными костями у других останков австралопитеков, а также с ближайшими родственниками — людьми, шимпанзе, гориллами и орангутанами. В результате они заключили, что этот австралопитек был способен к несвойственным нам положениям и движениям головы. Кроме того, просветы в кости свидетельствуют, что ток крови сквозь позвонок был примерно втрое ниже, чем у современных людей, — ближе к шимпанзе.

На атлант шимпанзе похожа кость Литтл Фута также размерами и формой. Это может быть связано с их большей адаптированностью к жизни на деревьях. Авторы отмечают, что у более позднего Australopithecus africanus, датированного возрастом один миллион лет, атлант уже сильно отличался от Литтл Фута, приспосабливаясь к прямохождению по земле.


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