Вопрос директорам школ 18.03.2020, 17:13

Очевидно, что колхозная банда испугалась.

Активистка и мать школьника Ирина Счастная обратилась к руководству учреждений образования в «Фейсбуке».

- Мне кажется, что наступил тот момент, когда каждый из нас должен осознать степень ответственности за свое здоровье и здоровье своих близких.

Очевидно, что колхозная банда испугалась, потому что перед этой напастью бессильны любые спецслужбы. А главный колхозник — привык, что его защищают. Не помогут уже дубинки.

Вопрос к директорами школ, ректорам, руководителям предприятий — вы готовы нести уголовную ответственность за десятки и сотни смертей?