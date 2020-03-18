закрыть
18 марта 2020, среда, 21:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

«За вечер вывезла почти целый этаж общежития»

20
  • 18.03.2020, 17:48
  • 15,570
«За вечер вывезла почти целый этаж общежития»

Как фельдшер «скорой» работает во время коронавируса.

Во всем мире – пандемия коронавируса, в Беларуси – 51 подтвержденный случай. Большая нагрузка в эти дни ложится на плечи медиков. И в первую очередь с потенциальными зараженными сталкиваются бригады скорой помощи. «Белсат» пообщался с фельдшером минской «скорой», которая регулярно приезжает за теми, кто контактировал с зараженными.

Рабочий день Анастасии значительно дольше, чем у людей других профессий. Уже шесть лет она – фельдшер скорой помощи, к тому же старшая бригады. На ней ответственность за слаженные действия коллег – и за спасенные жизни. Некоторыми рабочими моментами девушка делится в своем Instagram, где в последние недели начали появляться фото в защитных костюмах.

Как изменилась работа «скорой» во время коронавируса? С какими странными случаями приходится сталкиваться и страшно ли Анастасии самой заразиться? Об этом она рассказала в интервью нашей корреспонденту.

«Костюмов на всех не хватает»

— Помните ли вы свой первый «коронавирусный» вызов, когда пришлось надеть специальный костюм?

— Да, впервые защитный костюм я одела в ночь, когда обнаружили первый случай коронавируса у иранского студента (28 февраля – прим.). Примерно в половине первого поступил звонок на «скорую». Сначала им занималась другая подстанция, так как парень находился тогда в своей девушки, а примерно в 4 утра предупредили уже нас, что нужно вывезти его контакты – друзей, однокурсников, всех, кто проживал с ним в общежитии БНТУ.

— Из чего состоит экипировка бригады на таких вызовах?

— В первые дни после того случая у нас был только хирургический тонкий халат, короткие бахилы-тряпки, шапочка, респиратор, маска и перчатки, а потом появились высокие бахилы. Они очень неудобны, так как можно на ходу зацепиться об что-то и упасть, поэтому мы цепляли на ноги шапочки.

А недавно нам начали выдавать противочумные костюмы с полной экипировкой. Правда, дают их только одному человеку в бригаде, который и едет на вызов. В нашей бригаде старшая я, поэтому своих коллег я обычно оставляю на подстанции.

— То есть, за потенциальными зараженными вы едете одна?

— Да, я никогда не отказываюсь. Сейчас у нас действует негласное разрешение руководства: если мы видим, что пациент «контактный» – едем одни, только с водителем. Его я буквально «запечатываю» в кабине, заклеиваю все окна.

Во-первых, это делается, чтобы минимизировать количество контактов и снизить риск для бригады. Во-вторых, финансирование не железное и на всех костюмов не хватает. Руководство моей подстанции с боем выбивает экипировку, поэтому стараемся экономить по возможности.

12 часов подряд возила «контактных»

— Как часто вам приходилось забирать больных коронавирусом?

— Мне очень часто приходилось выезжать за «контактными» и предполагаемыми инфицированными, так как я работаю в районе, где много общежитий. Один из последних зараженных – мужчина, который скрывал, что вернулся из Италии, потом заразил сына, а тот – свою однокурсницу. И вот эта однокурсница проживала в общежитии. Всех однокурсников парня попросили сдать анализ, так как симптомов ни у кого не было. И таким образом обнаружили эту девочку. За вечер я вывезла почти весь этаж общежития. Сначала «простудных», а потом, когда у парня [лабораторно] подтвердился коронавирус – всех остальных.

Работы очень много, так как из-за одного зараженного забирают всех «контактных». В тот день я день начала в половине пятого вечера, а закончила в половине четвертого утра. Почти 12 часов я возила «контактных».

Я привозила их в больницу, возвращалась на подстанцию, переодевалась, обрабатывали машину дезинфицирующими средствами. Вдруг мне опять говорят: «Есть еще» контактные «, возьмешь?» Я надеваю новый костюм, забираю их, еду на дезинфекцию… И так несколько раз подряд.

— Кого обычно при транспортировке помещают в капсулы?

— Это люди с подтвержденным заражением. Вся эта паника, что мы что-то скрываем и якобы ночью вывозим зараженных – неправда. Чаще всего, когда нас фотографируют у какого-то здания в костюмах – это значит, что мы вывозим «контактных» или тех, кто вернулся из-за границы. Мы обязаны их обследовать. Еще многое зависит от того, когда они вернулись в Беларусь, контактировали ли с зараженным, имеют ли симптомы.

— Если человек звонит в 103 и перечисляет симптомы коронавируса – это считается экстренным вызовом?

— Это должно работать следующим образом: если человек жалуется на повышенную температуру, диспетчеры должны выяснять, возвращался ли он из-за границы или сидел дома. На практике я часто сама перезваниваю человеку и задаю уточняющие вопросы. Ведь бывает так, что записывают: «Была температура утром, сейчас 36, из Ирана». А когда я повторно набираю, выясняется, что человек уже 9 месяцев не покидал Беларусь.

Про страх и профессиональные шутки

— У вас лично нет страха самой заразиться коронавирусом?

— Я уже шесть лет работаю на «скорой» и ежедневно сталкиваюсь с разнообразными вирусами и инфекциями, но мне на них не дают костюм. Мы постоянно работаем с инфекционными заболеваниями: например, однажды я находилась в одной квартире с туберкулезными больными. Поэтому страха нет, есть просто настороженность.

Я специально не посещаю родителей, не хожу в общественные места. Не столько для того, чтобы самой не заболеть, сколько, чтобы не распространять вирус, если сама заражусь где-то на работе. Устроила себе маленькую самоизоляцию.

— Как часто люди сами себе «диагностируют» коронавирус? Сталкивались с пациентами, уверенными, что они заразились?

— У меня пока была только одна такая пациентка. Вызвала, чтобы мы срочно сделали ей анализы. Сколько я ни пыталась ей объяснить, по каким критериям их делают – это не срабатывало. Мы очень долго пытались ее убедить. Но женщина рассказывала, что три месяца назад ее подруга болела бронхитом, а она сегодня утром проснулась попить воды и дважды кашлянула. Все, спасайте! Мы с час «танцевали с бубнами» вокруг нее. Естественно, это было в четыре утра.

Не могу сказать, что у людей какая-то особая паника. Неадекватные вызовы были ранее и сохраняются в том же процентном соотношении.

Иногда нас пытаются завернуть в пакеты. мол, «чего вы приехали, у вас же каронавирус!» При этом они же сами нас и вызвали! Как правило так поступают люди, которые вызывают без повода и начинают предъявлять претензии, мол, почему долго ехали. А у них на самом деле соринка в глазу, прыщик, горло болит и тому подобное.

— А вам разве нельзя оформить такие вызовы как ложные?

— В законодательстве есть только понятие «заведомо ложный вызов». Это когда человек сам признается, что вызвал «скорую», чтобы пошутить. Обычно никто не признается. А если «мне показалось, что я умираю» – мы не имеем право отказать. Фильтрация вызовов теперь отменена, поэтому даже «не хочу идти в аптеку« будет поводом.

— У вас с коллегами уже появилась профессиональная шутка про коронавирус за последние недели?

— Надо мной шутят постоянно! Во-первых, потому, что я очень много вожу «контактных». Во-вторых, у меня аллергия на некоторые дезсредства и после обработки ими она обостряется, начинается кашель. И все шутят, что у меня коронавирус. Когда иду по подстанции, сразу отскакивают в сторону.

Но эти шутки не свидетельствуют о нашем несерьезном отношении к проблеме. Это психологическая защита, ведь работа действительно очень тяжелая и вызовов очень много.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников