Пожалуйста, не читайте советских газет2
- Сергей Дорофеев
- 18.03.2020, 17:58
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Берете телефон и звоните в любую итальянскую больницу, задаете всего один вопрос.
Давно я чего-то гневного не писал... Это будет пост усталости и удивления мнению ряда коллег-журналистов из Беларуси. И я о людях, которых всегда считал адекватными.
Ладно боты, ладно обремененные портфелем чиновники, ладно диванные эксперты-аналитики, но почему вы не можете увидеть правду?..
Хватит искать в медиа отдельные мнения: коронавирус - «это фейк», «не опаснее гриппа» и всякую остальную... как бы это сказать, ерунду.
Вот простой способ узнать правду. Берете телефон и звоните в любую (да, уже, к сожалению, в любую) итальянскую больницу, задаете всего один вопрос: «Скажите, а коронавирус - это страшно?» Всего за минуту Вы получите исчерпывающий ответ, изобилующий междометиями и в приличном обществе непереводимыми местными диалектами. А в конце с большой вероятностью услышите плач врача - от усталости и боли за своих пациентов.
Пожалуйста, не читайте советских газет! Мир открыт... и на островок стабильности все равно залетают тысячи сообщений иностранных СМИ. Прислушайтесь. Обратите на них внимание! Далеко не все они служат воинствующим империалистам.
А паника у белорусов как раз от отсутствия информации и недоверия ответственным товарищам. Зайдите в минскую аптеку и поднимите настроение фармацевту фразой: «По телевизору сказали, у вас маски есть»...
Дай Бог сил и терпения нашим врачам! Среди моих знакомых много медиков. И я очень им благодарен. Молюсь вместе с вами!
Несмотря на запрет, обнимаю вас, коллеги-журналисты, и желаю здоровья! А уже как появился этот вирус, искусственный он или не очень, об этом узнаем позже (или не узнаем вообще, что вероятнее всего).
P.S. Да, и по традиции белорусских постов в ФБ, должен подчеркнуть, что я не сею панику, против истерики, но не менее серьезно я за здравый смысл и здоровое дыхание белорусов!
Сергей Дорофеев, «Фейсбук»