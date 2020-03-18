Пожалуйста, не читайте советских газет 2 Сергей Дорофеев

18.03.2020, 17:58

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Сергей Дорофеев

Берете телефон и звоните в любую итальянскую больницу, задаете всего один вопрос.

Давно я чего-то гневного не писал... Это будет пост усталости и удивления мнению ряда коллег-журналистов из Беларуси. И я о людях, которых всегда считал адекватными.

Ладно боты, ладно обремененные портфелем чиновники, ладно диванные эксперты-аналитики, но почему вы не можете увидеть правду?..

Хватит искать в медиа отдельные мнения: коронавирус - «это фейк», «не опаснее гриппа» и всякую остальную... как бы это сказать, ерунду.

Вот простой способ узнать правду. Берете телефон и звоните в любую (да, уже, к сожалению, в любую) итальянскую больницу, задаете всего один вопрос: «Скажите, а коронавирус - это страшно?» Всего за минуту Вы получите исчерпывающий ответ, изобилующий междометиями и в приличном обществе непереводимыми местными диалектами. А в конце с большой вероятностью услышите плач врача - от усталости и боли за своих пациентов.

Пожалуйста, не читайте советских газет! Мир открыт... и на островок стабильности все равно залетают тысячи сообщений иностранных СМИ. Прислушайтесь. Обратите на них внимание! Далеко не все они служат воинствующим империалистам.

А паника у белорусов как раз от отсутствия информации и недоверия ответственным товарищам. Зайдите в минскую аптеку и поднимите настроение фармацевту фразой: «По телевизору сказали, у вас маски есть»...

Дай Бог сил и терпения нашим врачам! Среди моих знакомых много медиков. И я очень им благодарен. Молюсь вместе с вами!

Несмотря на запрет, обнимаю вас, коллеги-журналисты, и желаю здоровья! А уже как появился этот вирус, искусственный он или не очень, об этом узнаем позже (или не узнаем вообще, что вероятнее всего).

P.S. Да, и по традиции белорусских постов в ФБ, должен подчеркнуть, что я не сею панику, против истерики, но не менее серьезно я за здравый смысл и здоровое дыхание белорусов!

Сергей Дорофеев, «Фейсбук»