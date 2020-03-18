Американские биржи упали на открытии торгов 2 18.03.2020, 18:03

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Правительственные меры, направленные на стабилизацию экономики, не успевают за развитием кризиса.

Американские рынки в среду, 18 марта, открылись падением на фоне рекордного снижения цен на нефть, пишет «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.

Индекс S&P 500 потерял около 4%, несмотря на то, что днем ранее вырос на 6% на фоне заявления администрации президента США Дональда Трампа о готовности потратить на поддержку экономики до $1 трлн.

Индекс Dow Jones потерял 5,76%, технологический индекс NASDAQ 100 упал на 4,43% Европейский Stoxx Europe 600 Index упал на 4.7%.

Доходность казначейских облигаций осталась стабильной после самого большого скачка с 1982 года.

Как отмечает издание, меры поддержки экономики, принятые правительствами разных стран не успевают за развитием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее в этот же день цена нефти марки Brent обвалилась до минимума с 2003 года, опустившись ниже $27 за баррель. В Кремле отреагировали на падение нефти и назвали установившуюся цену низкой.