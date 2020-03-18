закрыть
18 марта 2020, среда, 21:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

За перфоманс с памятником Пушкину активисту грозит до шести лет колонии

10
  • 18.03.2020, 18:10
  • 2,530
За перфоманс с памятником Пушкину активисту грозит до шести лет колонии
Филипп Шавров

На данный момент Филипп Шавров находится под арестом.

Молодофронтовцу Филиппу Шаврову предъявлено окончательное обвинение — "хулиганство и хулиганство, совершенное повторно". Ему грозит до 6 лет заключения, сообщает сайт ПЦ "Весна". Парня задержали в январе 2020-го за раскрашенные руки памятника российскому поэту Александру Пушкину в Минске. После появились еще два эпизода — граффити "Свободу Северинцу" и рисунок бело-красно-белого флага на памятнике погибшим милиционерам. Общий ущерб от его действий власти оценили на сумму около 229 рублей.

Шавров по-прежнему находится в СИЗО № 1 на Володарского. 20 марта истекает двухмесячный срок содержания под стражей и его, скорее всего, продлят.

Памятник Александру Пушкину в Минске разрисовали красной краской в январе 2020-го. Шавров сам пришел в милицию и признался, что это сделал он. На акцию отреагировало российское посольство в Беларуси, которое назвало ее "актом вандализма".


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников