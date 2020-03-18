За перфоманс с памятником Пушкину активисту грозит до шести лет колонии 10 18.03.2020, 18:10

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Филипп Шавров

На данный момент Филипп Шавров находится под арестом.

Молодофронтовцу Филиппу Шаврову предъявлено окончательное обвинение — "хулиганство и хулиганство, совершенное повторно". Ему грозит до 6 лет заключения, сообщает сайт ПЦ "Весна". Парня задержали в январе 2020-го за раскрашенные руки памятника российскому поэту Александру Пушкину в Минске. После появились еще два эпизода — граффити "Свободу Северинцу" и рисунок бело-красно-белого флага на памятнике погибшим милиционерам. Общий ущерб от его действий власти оценили на сумму около 229 рублей.

Шавров по-прежнему находится в СИЗО № 1 на Володарского. 20 марта истекает двухмесячный срок содержания под стражей и его, скорее всего, продлят.

Памятник Александру Пушкину в Минске разрисовали красной краской в январе 2020-го. Шавров сам пришел в милицию и признался, что это сделал он. На акцию отреагировало российское посольство в Беларуси, которое назвало ее "актом вандализма".