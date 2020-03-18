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Польская армия присоединилась к борьбе с коронавирусом

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  • 18.03.2020, 18:15
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Польская армия присоединилась к борьбе с коронавирусом
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

Она помогает больницам и на границах страны.

Солдаты войск территориальной обороны Польши доставили в некоторые больницы страны маски, комбинезоны и респираторы, передает «Польскае радыё». Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащек.

- Польские войска постоянно участвуют в борьбе с коронавирусом, - подчеркнул он в социальной сети Twittter.

Политик обратил внимание на то, что постоянно работают и специалисты военного Института гигиены и эпидемиологии в Пулавах. По словам министра, институт может проводить до 350 тестов на коронавирус в день.

Полицию и пограничников в 15 пунктах управления пограничным движением поддерживают солдаты 22-го Карпатского батальона горной пехоты. Также солдаты из 17-й Великопольской механизированной бригады охраняют границы на двух железнодорожных мостах в Куновицах и Костшине. В свою очередь, солдаты 1-й механизированной бригады и полк саперов с Бжега работают с другими силовыми структурами на границе с Чехией и Словакией на территории Силезского и Малопольского воеводств.

Министр обороны Мариуш Блащек также сообщил, что действия пограничников в районе Силезского и Малопольского воеводств поддерживают солдаты с 6-й воздушно-десантной бригады.

Из официальных данных следует, что в Польше коронавирусом заражены 246 человек, а умерло пять. Между тем, больница в Зеленой Гуре объявила, что результаты анализов польского нулевого пациента уже отрицательные. Это первый поляк, который выздоровел после коронавируса.


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