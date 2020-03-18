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Минчанка: Всем ясно, что карантин нужно вводить срочно

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  • 18.03.2020, 18:24
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Минчанка: Всем ясно, что карантин нужно вводить срочно

Пока министерство образования отмалчивается, родители берут инициативу в свои руки.

В пресс-службу гражданской кампании «Европейской Беларуси» обратились обеспокоенные родители учеников одной из школ города Минска во Фрунзенском районе:

- Наши дети посещают третий класс и можем точно сказать, что в этом детском коллективе происходят странные вещи. Приблизительно две с половиной недели назад в родительский чат стали поступать сообщения о том, что какой-то ребенок не придет в школу ввиду болезни. На сегодня мы насчитали 14 детей из нашего класса (в классе 29 человек), которые не ходят в школу по болезни. И это только те, кто написал об этом в публичный чат! Также просачивается информация о том, что некоторые педагоги уходят на больничный.

Что касается симптоматики – она у всех схожая: повышение температуры тела, покраснение горла, воспаление лимфатических узлов. Примечательно, что большинство заболевших детей вот уже вторую неделю сидят на больничном листе ввиду затруднительного лечения, многим назначают антибиотики. Также заболевание передается и взрослым.

На этом фоне родители еще не заболевших детей пишут о том, что отказываются вести детей в школу, чтобы не спровоцировать, уже очевидно, неизбежную болезнь.

Администрация школы по каким-то причинам не вводит карантин, но рекомендует детям с симптомами простуды временно не посещать учебное заведение. Хотя всем ясно, что карантин нужно вводить срочно! Даже и без коронавируса. А с ним так и подавно.

Хочется предупредить всех остальных: если в вашей школе, колледже, институте, началось что-то подобное – воздержитесь от того, чтобы ребенок посещал учебное заведение, подумайте о его здоровье! Берегите детский иммунитет в условиях пандемии COVID-2019.


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