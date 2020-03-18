Курс доллара подскочил выше 80 российских рублей 16 18.03.2020, 18:29

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Фото: tacc

В последний раз на таком уровне российский рубль находился зимой 2016 года.

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара по состоянию на 18:10 по Минску превысил 80 российских рублей. Евро в тот же момент торговался на уровне 86,83 рубля, свидетельствуют данные площадки, передает lenta.ru.

С начала торгов российская валюта упала на 6,7 процента. В последний раз на таком уровне рубль находился зимой 2016 года. С начала года он потерял 20 процентов стоимости.

Падение происходит на фоне эпидемии коронавируса и резком увеличении количества заболевших в России, а также обрушения цен на нефть, которая торгуется на минимуме за 20 лет.