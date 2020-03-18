Бизнесмен: Госпредприятия Беларуси ждет позорный крах 17 18.03.2020, 18:33

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Фото: tut.by

По итогам января доля убыточных и низкоэффективных предприятий в Беларуси превысила 60%.

Тревожная тенденция, по словам экономиста, наблюдается в Витебской области, где рассылаются в массовом порядке письма, чтобы обязать коммерческие структуры давать рассрочку до 15 лет по долгам, взятым на себя госпредприятиями, передает «Солидарность».

Комментируя эту информацию, бизнесмен Алексей Колб предположил, что такие методы по «оздоровлению» экономики сработают только в минус:

– Это обернется черной стороной медали... все это торжество госпредприятий, когда с ними просто перестанут все работать. Это ускорит их позорный крах и падение. Не хотите платить? Ну, мы вам ничего не поставим. У частного бизнеса совершенно четко появляется понимание, что нечего им ничего поставлять без предоплаты. Раз они присылают такие письма.

По мнению предпринимателя, это все «ведет к ускорению умирания таких предприятий».