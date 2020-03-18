В Черной Африке зафиксирована первая смерть от коронавируса 2 18.03.2020, 18:38

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Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Смерть зафиксирована в Буркина-Фасо.

В Буркина-Фасо зафиксирована первая в Черной Африке смерть от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Twitter новостного агентства AFP, передает lenta.ru.

Официальное объявление об этом сделал координатор противодействия эпидемии профессор Мартиаль Уэдраого (Martial Ouédraogo). «Ночью мы зарегистрировали смерть 62-летней пациентки, страдавшей диабетом. Она находилась в реанимации», — сказал он.

По данным BNO News, в африканской стране зарегистрировано 20 случаев заражения. Всего в мире на момент публикации заразились 204,4 тысячи людей, из которых 82,4 вылечились, а 8232 человека скончались.

Черной или Тропической Африкой называют часть африканского континента, находящуюся к югу от пустыни Сахара.