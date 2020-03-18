Беларусь запретила экспорт масок, респираторов и костюмов химзащиты 37 18.03.2020, 18:49

5,118

Ранее Лукашенко заявлял, что в Беларуси переполнены склады предприятий, производящих маски.

Совмин Беларуси принял постановление, согласно которому временно запрещается вывозить из нашей страны ряд медицинских товаров, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению Совмина, ряд медицинских товаров, причем не только белорусского производства, временно запрещается вывозить из нашей страны. Под ограничение попали даже хирургические халаты, маски на лицо, бинты, марля, вата, хирургические перчатки и ряд других медицинских товаров и оборудование.

Ограничение вводится с момента публикации постановления и будет действовать до 1 июня текущего года.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 18 марта в Беларуси якобы только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19. Еще у 37 пациентов коронавирус никак не проявляется. Таким образом, всего в Беларуси инфицированы коронавирусом 46 человек (это без учета тех, кто уже выздоровел).

Напомним, 16 марта Лукашенко заявил, что Беларусь столкнулась c перепроизводством медицинских защитных масок после увеличения их выпуска на фоне ажиотажного спроса из-за нового коронавируса, теперь прорабатывается экспорт избытка.