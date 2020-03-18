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Польша анонсировала антикризисный пакет помощи экономике на 212 миллиардов злотых

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  • 18.03.2020, 18:59
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Польша анонсировала антикризисный пакет помощи экономике на 212 миллиардов злотых
Матеуш Моравецкий

В Польше создается «Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников».

Польское правительство анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает TVP.info.

В среду в правительстве состоялось заседание, посвященное пакету помощи экономике в связи с негативными последствиями эпидемии коронавируса. После заседания премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о создании проекта под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2".

Премьер-министр Польши подчеркнул, что в настоящее время правительство и госучреждения должны заботиться не только о здоровье граждан, но и об экономике, которая в связи с эпидемией коронавируса "очень сильно пострадает".

Моравецкий заявил, что ориентировочная стоимость пакета, состоящего из пяти столпов, составляет около 212 млрд злотых ($52 млрд). Эти столпы включают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции.

Согласно этим мерам государство будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты по социальному страхованию.

Премьер-министр пообещал выделить 7,5 млрд злотых в поддержку системы здравоохранения страны и 30 млрд злотых в государственные инвестиции, включая дороги, цифровизацию, трансформацию энергетического сектора и модернизацию школ.

В настоящее время в Польше зарегистрировано 251 подтвержденный случай заболевания и пять смертей.


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