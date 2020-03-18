Карбалевич: Экономика страдает от коронавируса, а власти Беларуси молча наблюдают 13 Валерий Карбалевич

18.03.2020, 19:10

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Диктатор Беларуси живет в какой-то другой реальности.

Власти Беларуси пока только наблюдают за падением, никаких шагов не делая. Почему? Есть несколько причин. Пандемия коронавируса уже нанесло сильный удар по глобальной экономике. И главные потери еще впереди. Наиболее пострадали авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, торговля. Кризис пришел в производственные отрасли. Обрушиваются фондовые рынки, сильно падают цены на нефть.

Беларусь здесь не исключение. За два первых месяца валовой внутренний продукт упал на 0,6%. Согласно выводам председателя координационного совета Конфедерации предпринимательства Владимира Корягина, «за последние недели бизнес в стране обесценился на 10-12%». Помощи от государства попросили ИП и представители туристической отрасли.

Во многих странах власти принимают масштабные меры для поддержки целых отраслей экономики, бизнеса, а также наиболее уязвимых слоев населения. Например, правительство России тратит на такие цели около 4 млрд долларов.

Власти Беларуси пока никаких шагов в этом направлении не делают. Почему? Есть несколько причин.

Во-первых, судя по всему, диктатор Беларуси живет в какой-то другой реальности. Вот 17 марта Александр Лукашенко провел большую совещание с участием всего высшего руководства. И что же там обсуждали в течение пяти часов? Вы очень удивитесь, но темой совещания были итоги социально-экономического развития за 2019 год и оценки результатов пятилетки. О текущих проблемах в обнародованном выступлении Лукашенко не упоминалось.

Во-вторых, на сегодня коронавирус не есть главным злом белорусского экономики. Валовые показатели начали падать еще до того, как пандемия стала сильно влиять на нашу жизнь. Большие потери экономика несет от нефтяного кризиса. Поэтому правительство концентрирует внимание на том, что, условно говоря, горит.

В-третьих, в Беларуси нет таких резервов, как, например, в той же России, которые можно было бы бросить на борьбу с коронавирусом. Есть небольшая финансовая «заначка», но ее приберегаешь, чтобы перед президентскими «выборами» повысить зарплаты, прежде всего бюджетникам. Выборы важнее коронавируса.

В-четвертых, в экономике, если кому-то что-то дают, то от кого-то забирают. Чтобы поддержать определенные отрасли экономики, нужно пожертвовать чем-то другим. Например, во многих странах пострадавшим компаниям дают льготные кредиты. Но от этого сильно страдают банки, которые оказываются в зоне риска. И в государственном бюджете Беларуси лишних денег нет, особенно с учетом нефтяного кризиса.

В-пятых, в Беларуси поддерживать бизнес не принято. Здесь от бизнеса привыкли ожидать только прибыли. Если и окажут какую-то поддержку, то, думаю, только государственным предприятиям. Например, компании «Белавиа».

А в общем, руководство Беларуси идти за этим «обезумевшим миром», как мы уже знаем от Лукашенко, не собирается.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»