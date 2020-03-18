Bank of America: Цены на нефть могут опуститься ниже $20 за баррель 13 18.03.2020, 19:14

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Увеличение поставок нефти может переполнить мировые хранилища.

Рост поставок нефти со стороны ОПЕК и других производителей может переполнить мировые хранилища, в то время как коронавирус снижает спрос, и толкнуть цены ниже $20 за баррель, сообщил Bank of America Global Research в среду, передает Reuters.

Цены на нефть опустились ниже $26 за баррель из-за коронавируса и стремления Саудовской Аравии и России увеличить добычу после краха соглашения между ОПЕК и партнерами об ограничении производства.

“(Около) 4 миллионов баррелей в сутки новых поставок ОПЕК+ может поступить в течение следующих двух месяцев”, - сообщил BoFA, добавив, что мировое потребление может сократиться более чем на 0,5 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2020 года, при этом такая ситуация, вероятно, сохранится и во второй половине года, если распространение вируса не удастся сдержать.

Goldman Sachs понизил свой прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть до $20 за баррель и ждет сокращения мирового спроса до рекордного уровня в 1,1 миллиона баррелей в сутки в этом году на фоне влияния эпидемии коронавируса на экономический рост.