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В четверг в Беларуси ожидается до +16 градусов

  • 18.03.2020, 19:25
В четверг в Беларуси ожидается до +16 градусов

Утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 19 марта, в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по северу, а утром и днём местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западной четверти умеренный, в отдельных районах — порывистый.

Ночью прогнозируется 1-7 со знаком «плюс», днем будет 6-13 тепла. По югу страны воздух прогреется до + 14...+ 16.


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