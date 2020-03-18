В четверг в Беларуси ожидается до +16 градусов 18.03.2020, 19:25

Утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 19 марта, в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью преимущественно по северу, а утром и днём местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западной четверти умеренный, в отдельных районах — порывистый.

Ночью прогнозируется 1-7 со знаком «плюс», днем будет 6-13 тепла. По югу страны воздух прогреется до + 14...+ 16.