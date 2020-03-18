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Леонид Заико: Ажиотаж в магазинах — это реакция белорусов на заявления наших руководителей

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  • 18.03.2020, 19:30
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Леонид Заико: Ажиотаж в магазинах — это реакция белорусов на заявления наших руководителей
ЛЕОНИД ЗАИКО
ФОТО: ONLINER.BY

Набеги на магазины происходят именно тогда, когда люди не доверяют словам власти.

Экономист Леонид Заико объяснил «Радыё Рацыя», почему из-за эпидемии коронавируса в магазинах начал появляться ажиотаж.

- Ажиотаж населения во время таких ситуаций - нормальное явление, которое есть во многих странах. И это довольно выгодно торговле. Сейчас наступил золотой период для торговых сетей, поэтому предприниматели просто хлопают в ладоши. Как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло.

- Может белорусов на самом деле ждет дефицит товаров?

- Если каждый купит по 10 килограммов сахара, то на всех может и не хватить. И бумаги туалетной может не хватить, если будут брать по 20 упаковок. В советские времена тоже был дефицит товаров, в 50-е годы раскупали спички и соль, так как они не портятся. Ожидали, что будет война с Америкой. Как видим, тогда не понадобились.

А вообще, паника и набеги на магазины происходят именно тогда, когда люди не доверяют словам власти. Так вот ажиотаж - это реакция народа на заявления наших руководителей, что в стране все спокойно и поводов для волнений нет. Что касается продуктов питания, то у нас есть запасы и государственное регулирование торговли. Пусть они покажут, как работают в экстремальных условиях. Но уверен, что народ продукты тоннами закупать не будет. По той простой причине, что у людей нет денег.


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