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«Це я вбила Еріку»: телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время выступления президента Украины

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  • 18.03.2020, 19:38
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«Це я вбила Еріку»: телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время выступления президента Украины

Зеленский поднял народу настроение.

Телеканал ICTV извинился за странные субтитры, которые сопровождали 17 марта связанное с коронавирусом выступление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказано в заявлении, поступившем 18 марта в редакцию издания "Гордон".

"ICTV приносит извинения за техническую ошибку, которая произошла вчера во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского в 22.30. Учитывая важность обращения президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрят новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию", – объяснил телеканал.

Он попросил "всех зрителей и журналистов обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения".

"В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД "Друг" или обращаться в посольства Украины в разных странах. Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть внимательными к ситуации, соблюдать все важные советы, соблюдать карантин", – говорится в заявлении.

17 марта трансляцию видеообращения Зеленского, во время которого он объяснил введение карантина и обратился к находящимся за рубежом украинцам, сопровождали курьезные подписи: "Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину", "Крістіане, принеси драбину", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору. Тіло підтягували вже після смерті" и т.д.


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