Путин вручил миллиардеру Ротенбергу золотую медаль Героя Труда 10 18.03.2020, 19:50

2,658

Фото: соцсети

Миллиардер награжден за строительство Крымского моста.

Российский президент Владимир Путин наградил строителей Крымского моста в ходе своего визита на оккупированный полуостров, передает «РИА Новости».

Звезды Героев Труда получили олигарх Аркадий Ротенберг, монтажник «Мостоотряда-125» Николай Зайков и генеральный директор «СГМ-Мост» Александр Островский.

Другие сотрудники компаний, участвовавшие в строительстве моста, получили ордена за заслуги перед отечеством III и IV степеней, ордена Александра Невского.

Указ о присвоении наград Владимир Путин подписал 16 марта.

Строительство Крымского моста, протяженностью 19 км, завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд российских руб. Для легковых автомобилей мост открыли в мае 2018 года, для грузовых — в октябре того же года. Пассажирские поезда запустили 23 декабря 2019 года.