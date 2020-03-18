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В Польше меняется график работы магазинов

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  • 18.03.2020, 20:00
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В Польше меняется график работы магазинов

Меняется график работы и не только.

Сеть магазинов Biedronka представила изменения в работе своих магазинов. Меняется график работы и не только, передает dlahandlu.pl.

Сотрудники Biedronka будут разделены на две группы, которые будут по очереди работать в магазине или сидеть дома в еженедельном цикле. Это решение предназначено для обеспечения большей безопасности сотрудников. Сеть также предоставляет возможность освобождения от обязанности предоставлять работу тем сотрудникам, которые старше 60 лет и подвергаются повышенному риску. Этим сотрудникам будет выплачиваться их зарплата.

- Наши магазины остаются открытыми и поставки осуществляются на регулярной основе. Чтобы максимально повысить безопасность клиентов и сотрудников, мы будем использовать новые, конкретные решения. Они вступят в силу только в том случае, если мы все будем придерживаться принципов безопасности, — сказал Павел Стелецкий, операционный директор сети Biedronka

В связи со сложившейся ситуацией, Biedronka сократит рабочее время магазинов по всей стране — филиалы будут открыты для клиентов с 8:00 до 20:00 . Изменения будут внедрены индивидуально в каждом магазине, но не позднее 23 марта.

Одним из первых новых продуктов в магазинах Biedronka будут влажные салфетки Dada на кассе магазина и дезинфицирующая жидкость для покупателей в зоне входа.

Чтобы сохранить расстояние между покупателями, в магазинах установят отметку расстояния в 1 метр у касс. Охранники, с другой стороны, будут следить за тем, чтобы в торговом зале не было людей больше, чем ожидается для данного магазина, в зависимости от его площади.

Сеть также призывает покупателей использовать безналичные платежи и, в случае карт лояльности My Biedronka, предоставить кассиру номер телефона — в устной форме или с указанием на карте.

Сотрудники сети Biedronka уже получили необходимую информацию о принципах безопасности. Люди, работающие в магазинах, также имеют доступ к дезинфицирующим гелям. Сеть предоставит кассирам одноразовые лицевые маски и перчатки.

Ранее популярная сеть магазинов Żabka также объявила о сокращении рабочего дня. Магазины будут работать с 7.00 до 22.00.


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