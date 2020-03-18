Народный карантин: минчанка написала трогательное объявление для пожилых соседей 4 18.03.2020, 20:33

2,024

Белоруска предложила пенсионерам обращаться к ней за помощью.

Юлия живет в многоэтажке на улице Карла Либкнехта в Минске. Сегодня она оставила у входа в подъезд трогательную записку с обращением к пожилым соседям. «Если вам тяжело или страшно сходить в магазин или аптеку — я могу сделать это за вас в свободное от работы время совершенно бесплатно», — пишет минчанка.

Записку заметил сосед Юлии телеведущий Антон Мартыненко. Он выложил фотографию с запиской в соцсетях со словами «Горжусь своими соседями», передает tut.by.

Женщина оставила свой контактный телефон и номер квартиры и предложила обращаться за помощью. В ее подъезде также стоит антисептик для рук.

Юле 35 лет, у нее есть ребенок и собака. Она мастер перманентного макияжа в салоне красоты. Говорит, что в их доме не так много пенсионеров, но все же из-за ситуации по коронавирусу решила им помочь.

— Рада помогать людям. Я только недавно сюда переехала, снимаю квартиру. Все чаты кипят, везде пишут, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с плохим иммунитетом. В ближайших магазинах я вижу пенсионеров — им тяжело сумки носить. Поэтому мне пришла в голову идея помочь, здесь рядом магазин и аптека через дорогу, — рассказала нам Юлия.