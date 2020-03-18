закрыть
18 марта 2020, среда, 21:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Народный карантин: минчанка написала трогательное объявление для пожилых соседей

4
  • 18.03.2020, 20:33
  • 2,024
Народный карантин: минчанка написала трогательное объявление для пожилых соседей

Белоруска предложила пенсионерам обращаться к ней за помощью.

Юлия живет в многоэтажке на улице Карла Либкнехта в Минске. Сегодня она оставила у входа в подъезд трогательную записку с обращением к пожилым соседям. «Если вам тяжело или страшно сходить в магазин или аптеку — я могу сделать это за вас в свободное от работы время совершенно бесплатно», — пишет минчанка.

Записку заметил сосед Юлии телеведущий Антон Мартыненко. Он выложил фотографию с запиской в соцсетях со словами «Горжусь своими соседями», передает tut.by.

Женщина оставила свой контактный телефон и номер квартиры и предложила обращаться за помощью. В ее подъезде также стоит антисептик для рук.

Юле 35 лет, у нее есть ребенок и собака. Она мастер перманентного макияжа в салоне красоты. Говорит, что в их доме не так много пенсионеров, но все же из-за ситуации по коронавирусу решила им помочь.

— Рада помогать людям. Я только недавно сюда переехала, снимаю квартиру. Все чаты кипят, везде пишут, что в группе риска находятся пожилые люди и люди с плохим иммунитетом. В ближайших магазинах я вижу пенсионеров — им тяжело сумки носить. Поэтому мне пришла в голову идея помочь, здесь рядом магазин и аптека через дорогу, — рассказала нам Юлия.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников