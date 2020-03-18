Канцлер Германии обратилась к нации 18.03.2020, 20:53

Ангела Меркель

По словам Ангелы Меркель, Германия в современной истории не сталкивалась с подобными вызовами.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране, Европе и мире. Со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе, заявила глава немецкого правительства в среду, 18 марта, передает DW.

Официальный Берлин делает все возможное, чтобы смягчить экономические последствия, отметила Меркель, назвав приоритетом сохранность рабочих мест во время распространения заболевания.

Ангела Меркель обратилась к жителям Германии в связи с пандемией коронавируса. Обращение канцлера было опубликовано на нескольких языках - в том числе, и на русском pic.twitter.com/LYfe5cBZP4 — DW на русском (@dw_russian) March 18, 2020

Среди прочего, канцлер не оставила без внимания новые меры, существенным образом ограничивающие общественную жизнь в стране. По словам Меркель, они необходимы, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время - для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших. Федеративная Республика прежде не знала подобных ограничений, добавила она. Дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого, подчеркнула глава правительства.

"Великолепная система здравоохранения"

В Германии существует "великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире", отметила канцлер ФРГ. Она поблагодарила медиков и персонал больниц, которые "стоят на передовой линии" в борьбе с опасным возбудителем.

Вакцины против коронавируса пока нет, однако над этим работают ученые по всему миру, подчеркнула Меркель. По ее словам, власти постоянно ведут консультации с Институтом имени Роберта Коха и другими профильными специалистами.

Глава правительства ФРГ в своем выступлении пожурила тех, кто в панике скупает в магазинах предметы первой необходимости в огромных количествах. Стране не грозит дефицит продуктов питания, заверила Меркель. Она призвала не верить слухам, связанным с новым вирусом. Официальная информация доступна на нескольких языках, отметила канцлер.

Новый коронавирус в мире

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, проник более чем в 170 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. В мире выявлено свыше 208 000 случаев заражения, более 8 000 человек скончались, свыше 82 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран.

В Германии заражение подтверждено более чем у 11000 человек, 27 скончались, следует из данных онлайн-ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции. Глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) допустил, что пандемия может продлиться около двух лет.