Учителя массово собирают заявления от родителей, которые хотят оставить детей дома 1 18.03.2020, 21:20

Родители белорусских школьников отреагировали на решение Минобразования не переносить каникулы.

В Беларуси не будут переносить весенние каникулы — они начнутся по графику 30 марта. Несмотря на то, что официально учеба продолжается, некоторые родители оставляют детей дома. И в школе им идут навстречу.

Читатели сообщают rebenok.by о том, что в школах родителям раздают образцы заявлений об отсутствии ребенка. В документе родители должны уточнить, как долго школьника не будет на занятиях, а также расписаться за то, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка законный представитель берет на себя.

— На днях классный руководитель в чате написала, что тот, кто хочет оставить детей дома, должен написать заявление. Никто из родителей ничего не понял. Это призыв на самокарантин что ли? Уже вечером учитель прислала готовый бланк заявления с названием гимназии и именем директора в шапке. Моя мама педагог в этой же гимназии. Всего за один день половина ее учеников передали заявление.

Учитель одной из столичных школ рассказала нам, что сбор заявлений и регистрация отсутствующих сейчас отнимают много времени.

— Мы отправляем отсутствующих до 9.00. Теперь нужно указывать, с какого числа ребенок отсутствует и вызывали ли ему врача.Также собираем заявления от родителей по вайберу. Распечатываем. В школе все дерганые, первые уроки не ведем, только уточняем, почему дети не пришли.

По словам родителей, сейчас заявления классные руководители собирают в массовом порядке. При этом остается неясно, нужно ли будет здоровым детям впоследствии приносить в школу справку из поликлиники.

— У нас мнения среди родителей разделились. Лично я здорового ребенка в переполненную поликлинику не поведу. Обойдутся без справки.

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая рассказала, что справка детям скорее всего не понадобится.

— Раньше было так: если ребенок болеет, потом он приносит в школу справку. Но в этой ситуации дома остаются здоровые дети. И скорее всего, они не будут ходить в школу до конца каникул. А после каникул у нас никто справку в школу не приносит.

Что касается массового сбора заявлений от родителей, никаких инструкций на этот счет Министерство образования школам не давало.

— Родители — это законные представители детей. Конечно, они вправе принимать решение оставить ребенка дома. Только пусть они еще 10 раз подумают, с кем этот бедный ребенок останется? Родителям придется идти на больничный? Или дети останутся одни? Родители уверены, что школьники будут сидеть дома? А в школе дети находятся под присмотром, проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.