закрыть
18 марта 2020, среда, 21:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

«Ислочь» получила лицензию на сезон-2020

  • 18.03.2020, 21:06
«Ислочь» получила лицензию на сезон-2020
Фото ФК "Ислочь"

Клуб погасил просроченную задолженность за 2019 год.

18 марта в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета по клубному лицензированию БФФ. На нем была рассмотрена апелляция "Ислочи" на решение Комитета по клубному лицензированию.

Поскольку "Ислочь" погасила имевшуюся просроченную задолженность за 2019 год, представил необходимые подтверждающие документы о произведенной оплате, апелляционный комитет по клубному лицензированию удовлетворил апелляционную жалобу.

Таким образом, футбольный клуб "Ислочь" допущен к участию в высшей лиге в сезоне 2020 года, сообщает официальный сайт БФФ.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников