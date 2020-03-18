«Ислочь» получила лицензию на сезон-2020 18.03.2020, 21:06

Фото ФК "Ислочь"

Клуб погасил просроченную задолженность за 2019 год.

18 марта в Доме футбола состоялось заседание апелляционного комитета по клубному лицензированию БФФ. На нем была рассмотрена апелляция "Ислочи" на решение Комитета по клубному лицензированию.

Поскольку "Ислочь" погасила имевшуюся просроченную задолженность за 2019 год, представил необходимые подтверждающие документы о произведенной оплате, апелляционный комитет по клубному лицензированию удовлетворил апелляционную жалобу.

Таким образом, футбольный клуб "Ислочь" допущен к участию в высшей лиге в сезоне 2020 года, сообщает официальный сайт БФФ.