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Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

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  • 18.03.2020, 21:08
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Президент США заявил, что для борьбы с эпидемией воспользуется законом об оборонном производстве.

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы собираемся победить невидимого врага», — сказал Трамп и добавил, что разворачивающийся кризис сделал его «президентом военного времени».

Закон об оборонном производстве (Defense Production Act) был принят в сентябре 1950 года на фоне начала Корейской войны. Он наделял президента правом требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, необходимых для нужд национальной обороны в контексте холодной войны.


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