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Саудовская Аравия пообещала месяцами заливать рынок дешевой нефтью

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  • 18.03.2020, 21:22
Саудовская Аравия пообещала месяцами заливать рынок дешевой нефтью

Saudi Aramco продолжит политику максимальной добычи нефти.

Минэнерго Саудовской Аравии поручило государственной Saudi Aramco в течение нескольких месяцев поддерживать поставки нефти на максимальном уровне - 12,3 млн баррелей в сутки, говорится в заявлении министерства, передает finanz.ru.

«Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев», - отмечается в документе.

Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что компания готова обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки в течение года без дополнительных инвестиций. Еще 300 тыс. баррелей компания планировала задействовать из резервов.

Политика максимальной добычи была объявлена Саудовской Аравией после того, Россия отказалась сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+ в ответ на эпидемию коронавируса В результате срыва переговоров договоренности об ограничении добычи, работавшие с января 2017 года, перестают действовать 31 марта. Королевство удерживало свою добычу в пределах 9,7 млн баррелей в сутки и теперь увеличивает ее на треть. Кроме того, Эр-Рияд объявил о резком снижении цен на свои сорта: апрельские партии в Европу будут отгружаться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.


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