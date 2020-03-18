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В Бобруйске сгорел рейсовый автобус МАЗ

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  • 18.03.2020, 21:43
  • 2,718
В Бобруйске сгорел рейсовый автобус МАЗ
иллюстрационное Фото

Автобус загорелся во время движения.

Вечером 18 марта в Бобруйске загорелся автобус с пассажирами, сообщает «Коммерческий курьер».

  

 

Фото: Максим Беленович, «Коммерческий курьер»

По информации издания, около 18.40 во время движения на улице Бахарова пассажиры автобуса почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. Последний оперативно вывел людей из салона.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание. В результате пожара автобус выгорел полностью.

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