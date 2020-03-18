В Бобруйске сгорел рейсовый автобус МАЗ

В Бобруйске сгорел рейсовый автобус МАЗ6
- 18.03.2020, 21:43
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Автобус загорелся во время движения.
Вечером 18 марта в Бобруйске загорелся автобус с пассажирами, сообщает «Коммерческий курьер».
По информации издания, около 18.40 во время движения на улице Бахарова пассажиры автобуса почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. Последний оперативно вывел людей из салона.
Прибывшие на место происшествия спасатели потушили возгорание. В результате пожара автобус выгорел полностью.
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