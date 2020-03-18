Поставки российской нефти в Европу практически остановились 26 18.03.2020, 21:52

6,409

Второю неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать ни барреля Urals.

Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, переживает нефтяной инфаркт.

К обрушению цен на «черное золото» до минимумов с 2003 года (24,90 доллара за баррель Brent) добавилось резкое сжатие спроса. Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу.

Как сообщает finanz.ru со ссылкой на Reuters, на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно.

Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.

Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.

Еще бОльшую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.

Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.

С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.

Отсутствие покупателей вынуждает трейдеров оставлять нефть танкерах, превращая их в плавучие хранилища, где баррели будут ждать лучших времен. Как сообщили Reuters источники на рынке, для этих целей Glencore арендовала крупнейший в мире танкер «Европа» (Europe) вместимостью 3 миллиона баррелей на ближайшие шесть месяцев.

Тендеры на Urals прошлой недели также не встретили спроса. Stasco, Vitol и Trafigura предлагали российскую нефть со скидкой в 3-3,1 доллара к Brent, но не нашли покупателей, писали Reuters и Bloomberg.

Мировой спрос на сырье схлопывается из-за сокращения авиаперевозок, остановки предприятий и карантина. Ситуацию для российских нефтяников усугубляет ценовая война с Саудовской Аравией, которая объявила о планах в 1,5 раза увеличить экспорт нефти и ввела для Европы беспрецедентную скидку - 10,25 доллара к Brent.

«Все будут стремиться закупать у саудитов», - говорил Reuters европейский нефтетрейдер: в рамках долгосрочных контрактов у покупателей есть опцион на максимально возможный объем, и его постараются использовать.

По словам другого трейдера, «люди будут стремиться минимизировать объемы Urals, потому что они знают, что могут получить саудовские баррели». «Цены настолько низкие, что это гораздо выгоднее», - объяснял он.

Вслед за Европой сложности начали возникать на китайском направлении. Во вторник стало известно, что государственная нефтехимческая корпорация Sinochem отказалась от закупок у «Роснефти» из-за санкций США.

В американском санкционном списке, напомним, оказались две трейдинговые дочки крупнейшей нефтяной компании РФ - Rosneft Trading и TNK Trading. Однако в Sinochem опасаются работать и с самой «Роснефтью», полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены.