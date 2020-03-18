ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса 14 18.03.2020, 21:54

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Фото: РИА Новости

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения.

Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреиесус, передает РБК.

«Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение», — заявил он.

По информации Гебреисуса, всего в мире известно о более чем 200 тыс. случаев заражения, а число жертв заболевания превысило 8 тыс. человек. При этом больше всего инфицированных — 80% — находятся в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.

За последние сутки в мире, по данным ВОЗ, обнаружили свыше 11,5 тыс. новых случаев заражения. Пациенты с коронавирусом к 17 марту появились во всех странах Европы, и Евросоюз в рамках борьбы с распространением заболевания на 30 дней ограничил въезд для иностранных граждан: в течение месяца граждане не входящих в ЕС стран не смогут пересечь его границы, а исключение коснется только тех, кто имеет вескую причину, вид на жительство или долгосрочную визу.