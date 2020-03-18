Иностранные дальнобойщики смогут останавливаться в Беларуси только в определенных местах 5 18.03.2020, 22:02

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иллюстрационное Фото: RT

Такие меры вводятся с полуночи 19 марта.

С полуночи 19 марта иностранные дальнобойщики, которые едут через Беларусь транзитом, должны останавливаться для отдыха, питания и заправки в определенных пунктах, которые обозначил Минтранс.

— Иностранные водители-дальнобойщики, которые едут через Беларусь транзитом, с 00.00 19 марта должны останавливаться для отдыха, питания и заправки только на АЗС, которые определили в Минтрансе. На этих заправках будет введен санитарно-эпидемиологический контроль, — сообщили tut.by в пресс-службе транспортного ведомства.

Такие меры были приняты по оперативному решению Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения коронавируса.

За исполнением распоряжения будут следить сотрудники Транспортной инспекции Минтранса.