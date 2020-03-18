закрыть
19 марта 2020, четверг, 0:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Иностранные дальнобойщики смогут останавливаться в Беларуси только в определенных местах

5
  • 18.03.2020, 22:02
  • 2,685
Иностранные дальнобойщики смогут останавливаться в Беларуси только в определенных местах
иллюстрационное Фото: RT

Такие меры вводятся с полуночи 19 марта.

С полуночи 19 марта иностранные дальнобойщики, которые едут через Беларусь транзитом, должны останавливаться для отдыха, питания и заправки в определенных пунктах, которые обозначил Минтранс.

— Иностранные водители-дальнобойщики, которые едут через Беларусь транзитом, с 00.00 19 марта должны останавливаться для отдыха, питания и заправки только на АЗС, которые определили в Минтрансе. На этих заправках будет введен санитарно-эпидемиологический контроль, — сообщили tut.by в пресс-службе транспортного ведомства.

Такие меры были приняты по оперативному решению Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения коронавируса.

За исполнением распоряжения будут следить сотрудники Транспортной инспекции Минтранса.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников