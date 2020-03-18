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Белорусский рубль резко девальвируется к доллару

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  • 18.03.2020, 22:19
  • 7,669
Белорусский рубль резко девальвируется к доллару

В Беларуси к вечеру курсы перевалили за психологическую отметку в 2,5.

Нефть сегодня лихорадило, а за ней и валютные рынки. В России в обменниках доллар уже продают по 80 рублей. А в Беларуси к вечеру курсы перевалили за психологическую отметку в 2,5. По сколько сейчас продают валюту белорусские банки и на сколько она выросла за последние 10 дней?

Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар закончил торги на уровне 2,4413. И это больше вчерашних значений на 7,4 копейки, передает onliner.by.

Но какие курсы продажи доллара в обменниках вечером? Взяли максимальные значения, по которым у банков можно купить американскую валюту. Дороже всего ее продают сейчас «Белинвестбанк» и «МТБанк». За один доллар они просят 2,56 рубля. Дешевле всего сейчас продает доллары «БПС-Сбербанк». Здесь предлагают американскую валюту по 2,55.

таблицa с сайта onliner.by

Напомним, весь сыр-бор с падением нефти разгорелся с 9 марта, через пару дней после того, как страны ОПЕК+ не договорились об ограничениях по добыче нефти. Сейчас нефть марки Brent опустилась до $25,3 за баррель. Для сравнения: 6 марта, чуть меньше двух недель назад, она стоила $45,27. За это время она просела почти на $20 или на 79%.

Вспомним и курс доллара в России на выходные 7—8 марта. Тогда он был 67,5175. Для сравнения: на завтра Центробанк РФ установил его на уровне 77,2131. Рост составил 14%.

Курс белорусского рубля на выходные 7—8 марта был 2,2396, но по итогам сегодняшних торгов Нацбанк нашей страны установил его на уровне 2,4413. Пока 9% роста.

А как выросли курсы у банков за это время? Для анализа мы брали курсы по карточкам, как и в прошлый раз.

Если 9 марта больше всех доллар поднял «Беларусбанк», то за эти 10 дней внушительный рост продемонстрировал «Технобанк». Рост доллара составил 28,5 копейки.


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