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Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к десяти тысячам

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  • 18.03.2020, 22:30
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Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к десяти тысячам
Фото: reuters

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек.

Зафиксировано 89 новых смертей, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает ria.ru.

Ранее сообщалось о 7730 заболевших и 175 умерших.

"Сейчас у нас 9134 заболевших… Умерло 264 человека", - сказал Саломон в ходе ежедневного брифинга.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.


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