Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к десяти тысячам

Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к десяти тысячам4
- 18.03.2020, 22:30
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Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек.
Зафиксировано 89 новых смертей, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает ria.ru.
Ранее сообщалось о 7730 заболевших и 175 умерших.
"Сейчас у нас 9134 заболевших… Умерло 264 человека", - сказал Саломон в ходе ежедневного брифинга.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.