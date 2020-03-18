Число заразившихся коронавирусом во Франции приблизилось к десяти тысячам 4 18.03.2020, 22:30

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Фото: reuters

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек.

Зафиксировано 89 новых смертей, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает ria.ru.

Ранее сообщалось о 7730 заболевших и 175 умерших.

"Сейчас у нас 9134 заболевших… Умерло 264 человека", - сказал Саломон в ходе ежедневного брифинга.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.