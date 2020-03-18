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Заграничные предприятия управделами Лукашенко работают в убыток

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  • 18.03.2020, 22:40
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Заграничные предприятия управделами Лукашенко работают в убыток

Некоторые объекты уже выставлены на аукцион.

Предприятия управделами правителя за границей работают в убыток, выяснило издание «Завтра твоей страны».

Белорусские власти повторят аукцион по продаже недостроенного санатория «Белая Вежа» в российском Кисловодске. Стоимость лота в российских рублях организаторы менять не стали, по-видимому, полагая, что в долларовом эквиваленте она уже уменьшилась из-за падения цены на нефть и пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте Института недвижимости и оценки, который выступает организатором торгов, аукцион должен состояться 31 марта этого года. Цена объекта, как и при первой попытке в июне 2019 года, составляет 259,5 миллиона российских рублей (3,36 миллиона долларов по текущему курсу). Осталось и прежнее условие, по которому возможный победитель торгов должен заплатить еще 10,8 миллиона российских рублей (140 тысяч долларов) за демонтаж временных строений на участке, площадь которого составляет 5,3 гектара.

Здание санаторно-оздоровительного комплекса, площадь которого превышает 28 тысяч квадратных метров, а готовность 30%, начали строить в 1984 году. Но в 1995 году стройка, оказавшаяся в собственности Беларуси, была законсервирована. От продолжения строительства, идея которого возникла в середине 2010-х годов, тоже отказались. Здание некоторое время находилось в управлении специального предприятия при управлении делами правителя Беларуси (АОЗТ «СОК «Белая Вежа»), но сейчас оно ликвидировано.

У управделами есть два других оздоровительных объекта на территории России, а также один — в Крыму.

Согласно финансовой отчетности, размещенной на специализированном ресурсе rusprofile.ru, по итогам 2018 года санаторий «Беларусь» в Сочи был убыточен: минус 27 миллионов российских рублей (389 тысяч долларов по курсу на конец 2018–го) при выручке 613 миллионов (8,8 миллиона долларов); «Белая Русь» в Туапсинском районе принесла 39 миллионов российских рублей (561 тысяч долларов) чистой прибыли при выручке 478 миллионов рублей (6,9 миллиона долларов), а ялтинская «Белоруссия» — 1,3 миллиона российских рублей (18,7 тысячи долларов) при выручке 181 миллион (2,6 миллиона долларов).

«Торговый дом МТЗ», в котором дочкам УДП (раньше «Белвнешторгинвесту», теперь «Беларусьторгу») принадлежит 49%, закончил 2018 год с убытком 131 миллион российских рублей (1,89 миллиона долларов). Финансовые данные зарегистрированного в Смоленске Торгового дома «Белзарубежторг», который принадлежит одноименному предприятию из структуры УДП, за 2018 год отсутствуют. По итогам 2017 года это предприятие, созданное для реализации мяса и мясной продукции, было убыточным.

Небольшую прибыль в 2018 году (84 тысячи российских рублей, или 1.200 долларов) заработало сочинское предприятие «Красная Поляна», владельцами которого являются санаторий «Беларусь» и «Центркурорт». Основные виды деятельности «Красной Поляны» указаны как «рестораны услуги по доставке продуктов питания».

В 2019 году госпредприятие «Беларусьторг» зарегистрировало в Санкт-Петербурге компанию «Аматиста групп», занимающуюся оптовой торговлей химическими продуктами. Но финансовые данные за 2019 год еще не обнародованы.


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