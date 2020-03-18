закрыть
19 марта 2020, четверг, 0:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

The Jerusalem Post: Коронавирус помирил Израиль и Палестину

  • 18.03.2020, 22:45
  • 1,452
The Jerusalem Post: Коронавирус помирил Израиль и Палестину

Власти стран договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом.

Израиль и Палестина помирились благодаря коронавирусу. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Власти стран договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом. О деталях соглашения пока не сообщается.

«Наши общие границы не оставляют места для сомнений: нужно принять жесткие меры и сотрудничать на высшем уровне, чтобы предотвратить распространение вируса», — приводит газета слова представителя палестинской стороны.

Неназванный чиновник подтвердил, что Израиль уже отправил 200 тестов на коронавирус в Министерство здравоохранения Палестины. До этого потенциально инфицированных арабов отправили в израильские больницы.

Информацию о создании оперативного штаба также подтвердил представитель израильского Минобороны.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич
Корона в свинцовых трусах
Корона в свинцовых трусах Андрей Санников