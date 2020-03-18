The Jerusalem Post: Коронавирус помирил Израиль и Палестину 18.03.2020, 22:45

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Власти стран договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом.

Израиль и Палестина помирились благодаря коронавирусу. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Власти стран договорились создать совместный оперативный штаб для борьбы с коронавирусом. О деталях соглашения пока не сообщается.

«Наши общие границы не оставляют места для сомнений: нужно принять жесткие меры и сотрудничать на высшем уровне, чтобы предотвратить распространение вируса», — приводит газета слова представителя палестинской стороны.

Неназванный чиновник подтвердил, что Израиль уже отправил 200 тестов на коронавирус в Министерство здравоохранения Палестины. До этого потенциально инфицированных арабов отправили в израильские больницы.

Информацию о создании оперативного штаба также подтвердил представитель израильского Минобороны.