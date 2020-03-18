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Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля

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  • 18.03.2020, 22:54
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Японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля

Добытчикам придется доплачивать, чтобы у них забрали нефть со скважин, прогнозирует Mizuho.

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, ситуацию, когда трейдеры начнут приплачивать покупателям, спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке и переполненность хранилищ, пишет lenta.ru со ссылкой на портал ZeroHedge.

В 2018 году, отмечает он, похожая ситуация складывалась в Техасе на газовом рынке. Там добыча сланцевой нефти приводила к значительным объемам попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.

Крупнейшие трейдеры считают, что все хранилища и танкеры могут переполниться очень скоро. Если сохранится текущая ситуация, то на это потребуется максимум полгода.

Нынешние покупатели нефти хотят заработать на перепродаже, когда котировки восстановятся. После заполнения хранилищ они могут начать использовать нефтяные танкеры, хотя те и дороже.

Избыток нефти уже в апреле в Gunvor оценивают в восемь миллионов баррелей в сутки. В этих расчетах учтено желание Саудовской Аравии нарастить поставки на три миллиона баррелей.


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