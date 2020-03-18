Высотка в Уручье-2 дала осадку больше проектных значений 6 18.03.2020, 23:02

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Высотка на ул. Купревича с «квадратом» по $ 1080 стала проблемной.

В январе представители застройщика говорили, что дом на ул. Купревича готов на 98%, и до ввода его в эксплуатацию осталось совсем немного. За окном уже март, а до сдачи дома снова «осталось совсем немного».

Дом по ул. Купревича в микрорайоне Уручье-2 расположен через дорогу от Музея валунов. Квартиры в новостройке раскупались практически сразу после выхода проектных деклараций. На этапе фундамента стоимость «квадрата» составляла около 1080 долларов по курсу. Сюда же была включена стоимость машиноместа, пишет realt.by.

Застройщиком выступил Минский домостроительный комбинат. Начало строительства — 28 декабря 2017 года, окончание (запланированное) — 15 декабря 2019 года.

И.о. директора МДК Геннадий Станчик уточнил, что во время проведения дополнительных геологических изысканий и мониторинга за несущими конструкциями здания стало ясно, что дом продолжает осадку, превышающую проектные значения. Был проведен ряд экспериментов, который выявил некоторые неточности в изначальном определении грунтов.

По предварительным данным, дом будет введен в эксплуатацию в мае-июне 2020 года. Все определит дополнительная геологическая экспертиза.