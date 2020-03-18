Франция выделит бизнесу €345 миллиардов из-за коронавируса 4 18.03.2020, 23:03

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Фото: DPA

Во Франции предпримут ряд мер, чтобы смягчить последствий пандемии.

Правительство пытается смягчить удар по экономике, спровоцированный коронавирусом. По прогнозам французская экономика в 2020 упадет на 1%.

Во Франции предпримут ряд мер, чтобы смягчить последствий пандемии коронавируса для экономики. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на Euractiv в среду, 18 марта.

"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы...", - написал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в Twitter.

Правительство привлечет 345 миллиардов евро: 300 миллиардов - для госгарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов - для прямой помощи предприятиям.

Также сообщается, что 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Финансирование выделяется в рамках объявленного президентом Франции Эммануэлем Макроном плана по борьбе с коронавирусом. Также планируется отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.