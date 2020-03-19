Трамп воспользовался законом времен Корейской войны для борьбы с коронавирусом 19.03.2020, 8:12

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Одновременно рядовым американцам выделят миллиарды долларов госпомощи.

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве (Defense Production Act) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter, передает РБК.

По словам американского лидера, он рассчитывает, что власти США задействуют его лишь «при самом неблагоприятном сценарии». Он выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет.

Вместе с тем Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса, который ранее одобрили обе палаты конгресса. Он предусматривает выделение на эти цели миллиардов долларов. В частности, закон включает в себя положения о бесплатном тестировании на COVID-19 и выделение средств на оплачиваемый отпуск по болезни.

Defense Production Act, принятый в 1950 году на фоне начала Корейской войны, давал главе государства право требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, которые необходимы для нужд национальной обороны в контексте холодной войны. Трамп ранее заявил, что подписание акта позволит увеличить выпуск респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, чтобы «победить невидимого врага».

Американский президент также сообщил о намерении воспользоваться другим законом, позволяющий властям высылать мигрантов, которые стремятся незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. Однако он заверил, что не будет закрывать границы полностью.

Как следует из данных университета Джона Хопкинса, число зараженных COVID-19 в США выросло до 7786, 118 человек умерли. Заболевание обнаружили во всех 50 американских штатах и округе Колумбия. 13 марта Трамп ввел в стране чрезвычайное положение, которое позволяет выделять до $50 млрд штатам и муниципалитетам на борьбу с инфекцией.