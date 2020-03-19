Баварский город Миттертайх и австрийский регион Тироль закрыли на карантин 19.03.2020, 8:26

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Жителям запрещается выходить на улицу без уважительной причины.

Город Миттертайх в Баварии со среды, 18 марта, закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В городе живут около 7 тысяч человек, сейчас там зафиксировали 25 случаев заражения вирусом. Всего в районе Тиршенройт, к которому относится этот город, выявили 47 заболевших. Из них 15 человек находятся в больнице, пяти из них требуется искусственная вентиляция легких, сообщает dw.com.

Покидать свои дома без уважительной причины жителям Миттертайха запрещено.

Выходить разрешается только на работу, за покупками, к врачу, а также для того, чтобы помочь нуждающимся или погулять с собакой. У тех, кому необходимо пойти на работу, при себе должны быть удостоверения от работодателя.

Соблюдение карантина в городе контролирует полиция. О том, что город закрыт на карантин, жителей уведомляли пожарные: они ездили по улицам и делали объявление по громкоговорителю. Меры будут действовать до 2 апреля. Всего в Германии выявили более 12 тысяч зараженных коронавирусом, из них 28 умерли.

Австрия изолирует Тироль

Власти Австрии ввели карантинный режим во всех 279 общинах региона Тироль. Жителям запрещено покидать общины, если там есть необходимые им врачи, аптеки, супермаркеты и банки. В то же время теперь в Тироль разрешено въезжать только тем, кто здесь живет или работает в сферах "критически важной инфраструктуры".

В Тироле зафиксированы 474 случая заражения коронавирусом, всего в Австрии - более 1600. Ранее Австрия ввела карантин в регионе Пацнаунталь, где находятся горнолыжные курорты Ишгль и Гальтюр, коммуне Санкт-Антон в федеральной земле Тироль и коммуне Хайлигенблут в земле Каринтия.