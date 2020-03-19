Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала 19.03.2020, 8:35

Вчера концу дня нефть подешевела до минимума с мая 2003 года.

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне, сообщает РБК.

По состоянию на 2:25 (по Минску) стоимость барреля Brent достигла $26,42, тогда как WTI торговалась на уровне $22,2.

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и упала ниже $25 за баррель.Она опустилась с $28,40 за баррель в начале сессии до $24,72 на минимумах к концу дня. Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года.