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Бунт в Ингушетии: все больше тейпов поднимается против обнуления сроков Путина

  • 19.03.2020, 8:45
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Бунт в Ингушетии: все больше тейпов поднимается против обнуления сроков Путина
Иллюстрационное фото

Ингуши намерены бойкотировать изменения в Конституции РФ.

Еще несколько тейпов Ингушетии выступили против голосования по поправкам в Конституцию России. В частности, представители тейпов Шаухаловых и Местоевых направили открытые письма президенту РФ Владимиру Путину, а Торшхоевы и Аушевы поддержали бойкот голосования на собрании Совета тейпов Ингушетии, заявил его глава Мурад Даскиев, передает dw.com.

Ранее с открытыми письмами к Путину, предложившему нововведения в Основной закон, обратились представители влиятельных ингушских тейпов Оздоевых, Бековых, Гагиевых и Хулхой. После этого силовики "возобновили беседы" со старейшинами некоторых из этих тейпов, приводит слова Даскиева "Кавказский узел". По данным этого интернет-издания, старейшины тейпа Гагиевых получили угрозы от силовых структур.

Поправки предусматривают обнуление президентских сроков для Путина

Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный президентом. Среди прочего, он предусматривает обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений конституции. Мэрия российской столицы дважды отказалась согласовать массовые акции протеста против нововведений по поправкам.

Конституционный суд России одобрил нововведения в Основной закон. Ожидается, что всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля. По сведениям "Левада-центра", только четверть россиян готовы проголосовать за внесение нововведений в основной закон, при этом каждый десятый намерен проголосовать против.


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