Медики назвали пять лучших средств от похмелья 10 19.03.2020, 9:30

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Одно из них подойдет не всем.

Употребление алкоголя, особенно в больших количествах, может сопровождаться различными побочными эффектами. Похмелье является наиболее распространенным, симптомами которого включают в себя усталость, головную боль, тошноту, головокружение, жажду и чувствительность к свету или звуку. В статье на сайте vesti-ua.net рассматриваются 5 простых, научно обоснованных способов лечения похмелья.

Шерсть собаки. Употребление алкоголя для облегчения симптомов похмелья иногда называют взятием шерсти собаки, которая укусила вас. Идея заключается в том, чтобы выпить один-два бокала алкогольного напитка для облегчения симптомов. Дело в том, что похмелье начинается после того, как уровень алкоголя в крови начинает падать, а повышение алкоголя в крови посредством выпивки может облегчить состояние.

Этот способ не рекомендуется, потому как употребление алкоголя для облегчения похмелья может привести к алкоголизму.

Пейте жидкости. Алкоголь способствует мочеиспусканию, потому что он ингибирует высвобождение вазопрессина, гормона, который уменьшает объем мочи, производимой почками. Если ваше похмелье включает диарею, потливость или рвоту, вы можете быть еще более обезвожены. Хотя тошнота может сделать его трудно получить что-нибудь вниз, даже просто несколько глотков воды может помочь вашему похмелью.

Углеводы. Употребление алкоголя может снизить уровень сахара в крови, поэтому теоретически некоторые из усталости и головных болей похмелья могут быть вызваны работой мозга без достаточного количества его основного топлива - углеводов. Кроме того, многие люди забывают, когда они пьют, что еще больше снижает уровень сахара в крови.

Избегайте алкогольных напитков более темного цвета. Эксперименты показали, что прозрачные ликеры, такие как водка и джин имеют тенденцию вызывать похмелье реже, чем темные, такие как виски, красное вино и текила. Основным вредителем в алкогольных напитках является этанол, но более темные ликеры содержат химически связанные соединения (конгенеры), в том числе метанол. Согласно обзорной статье доктора Свифта, одни и те же ферменты обрабатывают этанол и метанол, но метаболиты метанола особенно токсичны, поэтому они могут вызвать худшее похмелье.

Пейте кофе или чай. Кофеин, возможно, не обладает какими-либо особыми антипохмельными силами, но в качестве стимулятора он может помочь при сонливости. Однако кофе и чай являются мочегонными средствами, поэтому они могут спасти от обезвоживания.