Блогер «Серый кот»: Власти врут о количестве зараженных коронавирусом 7 19.03.2020, 9:05

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

Инфицированных в Беларуси намного больше, чем сообщают официальные источники?

Видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Козлов, известный под ником «Серый кот» в своем очередном стриме обсудил вместе с подписчиками последние новости.

Главной темой стала пандемия коронавируса и отсутствие карантина в стране. По словам Дмитрия Козлова, власти скрывают реальную информацию о количестве заболевших. Блогер обращает внимание на угрозы в адрес врачей, запрет съемок возле больниц, приводит информацию от своих источников о реальной ситуации в стране.

Подробнее – смотрите в видео: