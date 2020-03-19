Новый срок для принцессы 6 19.03.2020, 9:17

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Гульнара Каримова

Почему Ташкент так суров к Гульнаре Каримовой?

Гульнара Каримова, 47-летняя дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, 18 марта была приговорена судом в Ташкенте к 13 годам и четырем месяцам колонии строго режима за создание преступной группы, вымогательство и легализацию преступных доходов. В феврале Каримова просила нынешнего главу государства Шавката Мирзиеева помочь ей выйти на свободу в обмен на отказ от любых претензий на замороженные на ее счетах в швейцарском банке 686 миллионов долларов. Однако официальный Ташкент обращение Каримовой никак не прокомментировал, сообщает svoboda.org.

Гульнара Каримова и ее окружение всегда утверждали, что следствие по всем ее делам, новым и старым, велись с большими нарушениями и были сфабрикованы властями по политическим мотивам. Сейчас стало известно, что срок отбывания ею нового наказания исчисляется с августа 2015 года.

Отец Гульнары, бывший президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной 27 лет, умер в 2016 году. Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин всей Центральной Азии и возможным преемником ее отца на посту президента. Ей принадлежали финансовые фонды, банки, телеканалы и магазины модной одежды. Каримова профессионально занималась дизайном ювелирных изделий и была известна как весьма успешная певица с хорошим контральто, под сценическим псевдонимом Googoosha. Однако в 2013 году из-за "слишком раскованного поведения" она впала в немилость у отца и мгновенно потеряла все влияние, власть и деньги. Однако кое-какие средства, "всего несколько миллиардов долларов", у нее, как выяснилось позже, остались.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело – по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти 2 миллиарда долларов.

В 2015 году в отношении Гульнары Каримовой завели уголовные дела в Швеции, Швейцарии и США: ей предъявили обвинение в присвоении около миллиарда долларов. Речь, прежде всего, шла о взятках, которые Каримова получала минимум от шести телекоммуникационных компаний (мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане). В том году 800 миллионов швейцарских франков (около 800 миллионов долларов), принадлежавшие Гульнаре Каримовой и найденные в банках Швейцарии, были арестованы. 31 июля 2018 года Федеральный суд по уголовным делам Швейцарии отклонил апелляцию Каримовой на решение о замораживании средств.

В 2017 году Каримову в Ташкенте приговорили еще к десяти годам лишения свободы, однако затем суд изменил приговор на ограничение свободы в течение пяти лет, разрешив отбывать наказание дома. В марте 2019 года наказание было ужесточено. Из-за нарушений условий ареста суд принял решение перевести Каримову в колонию общего режима.

Иман, дочь Гульнары Каримовой сообщала в соцсетях, что пятерых юристов ее матери заставили подписать документ о неразглашении материалов дела. Еще двум якобы намекали на потерю лицензии, если они будут слишком активны. Швейцарскому адвокату Каримовой в декабре 2019 года отказали во въезде в Узбекистан якобы из-за нарушения адвокатской этики.

Никаких новостей с этого процесса в узбекских СМИ до сих пор не появлялось – рассказывает в интервью Радио Свобода живущий в эмиграции независимый узбекский политолог и диссидент Камолиддин Раббимов, когда-то, при Исламе Каримове, занимавший высокую должность в государственных структурах страны:

– Главная проблема Гульнары Каримовой в том, что она не осознает, что в Узбекистане уже ее отца нет. А Гульнара все еще ведет себя так же, как при Исламе Каримове. Он когда-то дал распоряжение арестовать собственную дочь, как шептались в его окружении, для ее же спасения от судов в других государствах. Ведь, согласно международному законодательству, если кто-то обвиняется по одним и тем же статьям в разных странах и потом в одной из этих стран отбывает наказание, аналогичные уголовные дела против этого человека за рубежом теряют свою юридическую силу. И тогда у Каримова не осталось другого пути, кроме как посадить Гульнару.

И вдруг Каримов умирает. И сейчас идет торг между новыми властями и Гульнарой, чтобы она вернула украденные деньги или возместила ущерб, который нанесла. Я уверен, что это несколько миллиардов, подчеркиваю, долларов. Три-пять миллиардов как минимум. А она пока предлагает Мирзиееву вернуть только часть этих средств. На самом деле, были в свое время утечки со стороны Службы национальной безопасности Узбекистана, что у Гульнары Каримовой имеется обширное имущество в 29 странах, в том числе во Франции – три крупнейших объекта недвижимости. Сейчас они просто не смогли вновь договориться.

Фотографии Гульнары Каримовой из соцсетей периода 2010–2013 годов

– А почему Гульнара Каримова так упорствует? Ведь она уже давно находится под стражей. Если вы говорите, что речь идет о нескольких миллиардах долларов, наверное, все-таки нынешние власти Узбекистана позволили бы ей оставаться достаточно обеспеченной женщиной. И несмотря на это, она все-таки вступает в спор с нынешними властями и опять получает очень суровый приговор.

– Я думаю, здесь есть несколько факторов. Первый и главный – это конфликт между Гульнарой Каримовой и Татьяной Каримовой, ее матерью. В семье Ислама Каримова всегда был конфликт, и члены семьи разделились на две группы. Ислам Каримов и Гульнара Каримова – они были вместе. Татьяна Каримова и младшая дочь Лола Каримова – в другом лагере. И Гульнара Каримова, когда была на свободе, до последнего постила очень много твитов, разной информации, обвиняя Татьяну в разных ошибках, скажем так. И я думаю, что они очень сильно до сих пор злы друг на друга. Во-вторых, и новые власти, и близкие родственники Гульнары Каримовой ей не доверяют. Они опасаются, что, как только ее освободят, она может начать свою войну компроматов. Потому что она уже угрожала через сына и дочь, вот совсем недавно опять, что обнародует много компромата против новой власти, в том числе и, возможно, премьер-министра и президента. Мы же не знаем, какими страшными тайнами она владеет. Поэтому Гульнара ведет себя очень нерационально для арестованного человека – не только не дает деньги, но и угрожает. И поэтому она пугает очень многих.

Иман Каримова, дочь Гульнары, внучка Ислама Каримова

– То есть вы предполагаете, что если бы Гульнара Каримова даже пошла на большие уступки, то это все равно не обязательно означало бы ее немедленное освобождение из тюрьмы?

– Возможно. Но главное требование властей, я полагаю, все-таки вернуть деньги, это их главный мотив. Только в Швейцарии и в США арестовано средств Гульнары Каримовой на один миллиард и 200 или 300 миллионов долларов. А она предлагает только половину из этой суммы. И поведение самой Гульнары оскорбительно для Мирзиеева. Потому что она не меняется, не собирается признавать новую власть.

– Как вы считаете, насколько в тяжелых условиях она содержится в колонии? Она на равных с другими заключенными или все-таки у нее есть какие-то привилегии?

– Насколько я знаю, в самом начале она была под домашним арестом, со всеми удобствами, и жила лучше, чем в пятизвездочном отеле. Но в последнее время просочилась информация, что она находится в женской колонии. Но все равно у нее условия намного лучше, чем у остальных заключенных. Думаю, что все равно особый уход и особое внимание к персоне Гульнары Каримовой сохранятся. Потому что цель всех этих судов и приговоров – это не лишить свободы, а "привести ее в сознание", скажем так. Показать, что в Узбекистане все поменялось, изменилась власть, и вернуть эти украденные деньги. Я думаю, что она все равно не будет оставаться в заключении 13 лет. Пройдет, допустим, два, три, может быть, четыре года – и ее отпустят.

Гульнара Каримова (слева) и ее сестра Лола Каримова (справа) в 2011 году

– Но ведь нынешний президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев, наверное, заинтересован в полной дискредитации членов семьи Каримовых, чтобы самому полностью утвердиться во власти в Узбекистане?

– Я так не думаю. Потому что, насколько я вижу, Шавкат Мерзиеев очень уважительно относится к Татьяне Каримовой, например. И вообще о личности Ислама Каримова до сих пор официально говорят исключительно уважительно, это официальная позиция властей Узбекистана. Иногда критикуется его первая администрация, из-за жесткого контроля над обществом, поведения силовиков, цензуры и тому подобного. Но и в таких случаях прямо не упоминается имя Ислама Каримова или очень осторожно. Но всегда 30 января, это день рождения Ислама Каримова, на государственном уровне проходят памятные мероприятия, на памятники Каримову возлагают цветы и так далее. И Татьяна Каримова везде показывается, дает много интервью. Все это показывает, что есть очень разное отношение к разным членам этой семьи. То есть к Татьяне Каримовой, к Лоле Каримовой и к самому покойному Исламу Каримову – очень почтительное. Из всех, во всех смыслах, выделяется только Гульнара. И в этом отношении есть полное согласие между властями и членами семьи.