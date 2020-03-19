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«Восемь часов сидим в аэропорту без объяснения причин»

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  • 19.03.2020, 9:25
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«Восемь часов сидим в аэропорту без объяснения причин»

Около сотни белорусов застряли в Индии из-за запрета въезжать в Россию.

В редакцию onliner.by пришло сообщение, что 36 граждан Беларуси сняли с рейса Гоа — Внуково, аннулировали билеты. Люди застряли в аэропорту в чужой стране. «Туроператор «Библио-Глобус» никак не реагирует, белорусов просто привезли в аэропорт и оставили. Даже тех, у кого были билеты транзитом, не пустили на рейс. Все в полной неопределенности», — пишут читатели. Один из турагентов подтвердил эту информацию.

«Все билеты аннулируют без возвратов»

По его словам, звонки в Минспорта и туризма и белорусский МИД не помогли.

— Бронировали тур от оператора «Библио-Глобус», туристы вылетели, все было нормально. Вчера, когда Россия закрыла границу, от туроператора пришло письмо о том, что в соответствии с постановлением нужно либо предоставить вид на жительство, либо билет из аэропорта Внуково. Это в принципе нереально, потому что оттуда летает один Utair — у него последний рейс был на 18 марта, все билеты на попозже тоже перенесли на сегодня. Туристам аннулируют билеты, а возврата «Библио-Глобус» не обещает, — говорит турагент Сергей. Шестеро его клиентов застряли в Индии.

По словам Сергея, на вопрос о предоставлении жилья белорусам туроператор не ответил.

— Звонил на горячую линию, говорят, что согласно постановлению надо лететь напрямую в Беларусь. Но так как у нас нет прямых рейсов, сказали лететь через Внуково и самостоятельно приобретать билеты. Ребята поехали в аэропорт, я параллельно звонил в Минспорта и туризма — они меня перебросили на другой телефон, но его никто не снимал. Набрал в МИД, и мне дали номер консула. Туристы говорят, что их не пустили на рейс до Внуково, по сути, наши братья-россияне отказались от белорусов, просто вчера поставили перед фактом всех нас.

Он говорит, что в Индии застряли минимум 22 белоруса — это только на вчерашнем рейсе.

— Все билеты аннулируют без возвратов, ссылаясь на постановление. А в документе написано, что белорусов пускают только через воздушный транзит. По словам ребят, людей не пускали на рейс даже с билетами на Utair (там несколько билетов вчера появилось). Сейчас ребята сидят в аэропорту, я им ищу хоть какую-то гостиницу, — рассказывает Сергей. — Они даже регистрацию на рейс прошли, а потом пришла какая-то разнарядка из России для белорусов.

23 белоруса, включая двухлетнего ребенка и пожилую женщину, страдающую гипертонией, находятся в аэропорту Даболим, штат Гоа, Индия, сообщает нам еще один читатель.

«Все это туристы, которые сегодня должны были вылететь рейсом 5884, Даболим — Внуково. Туроператор «Библио-Глобус». Всем было отказано в регистрации на рейс в связи с отсутствием в базе данных билетов. В настоящее время уже восемь часов находимся в аэропорту без объяснения причин, билеты аннулированы, и представители аэропорта не выпускают из аэропорта и не объясняют, что делать дальше», — пишет он.

По словам белоруса, представители турфирмы сняли с себя всю ответственность и направили в посольство Беларуси в Индии.

«За пять часов до вылета всем туристам пришли уведомления о необходимости покупки транзитных билетов через Москву в Минск, хотя даже с билетами на рейс не пустили. В настоящий момент все белорусы находятся в аэропорту Даболим без ясности происходящего и дальнейшего решения нашего вопроса. Отпуск закончился, денег на проживание нет, питания и воды не предлагают. Всем нужно на работу и к родным», — добавил читатель.

Туроператор: «Пусть обращаются в принимающую компанию»

Onliner обратился по телефону экстренной поддержки туристов российского туроператора «Библио-Глобус». Спросили, что делать белорусским туристам.

— Граждане Беларуси должны обращаться в посольство своего государства, мы ничем не можем помочь. По возврату денег за аннулированные билеты уже потом обращаются в юридический отдел — на данный момент им нужно обратиться в свое посольство, — сказали в компании.

— А «Библио-Глобус» поддерживает с ними какую-то связь? — уточняем.

— Пусть обращаются в принимающую компанию.

— То есть вы здесь ни при чем, хотя являетесь туроператором?

— Я вам уже всю информацию предоставила, мне больше нечего добавить, — ответила представитель «Библио-Глобуса».

После этого мы обратились за комментарием в пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси. Как только получим ответ, он появится здесь.

Посольство Беларуси в Индии просит застрявших белорусов откликнуться

— Уважаемые граждане Республики Беларусь, находящиеся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш! После вступления в силу Распоряжения Правительства Российской Федерации №635-р от 16 марта 2020 г. граждане Республики Беларусь оказались отрезаны от ранее доступных маршрутов возвращения домой. В частности, не смогла вернуться в Беларусь одна группа из г. Даболим, штат Гоа Республики Индия. На очереди — еще несколько групп из Гоа и Шри-Ланки, нам также известно о проблемных случаях в Непале и штате Керала в Индии. Все необходимые каналы задействованы, но решения по-прежнему нет, — сообщило белорусское посольство в Индии в своем Facebook.

Оно подготовило список для самостоятельного составления белорусскими гражданами, находящимися на территории стран аккредитации. Если вы сейчас находитесь в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш, внесите себя в этот список. Пока в нем чуть более 80 человек.

Контакты для связи с посольством:

+919 999 46-64-45 (только звонки); +918 527 41-58-59 — дежурный дипломат — третий секретарь Мисюра Андрей Владимирович.

+919 711 52-02-34 — первый секретарь (консульские вопросы) Вонтсяк Олег Михайлович.

Viber Messenger and WhatsApp доступны для письменных сообщений.

МИД: ситуация остается сложной, но работа ведется

Сегодня вечером с заявлением о белорусских гражданах, которые не могут вернуться на родину, выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз. По актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево.

— Обращаем особое внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Республику Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов. Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала. Продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки, — со ссылкой на Госпогранкомитет Анатолий Глаз сообщает, что немало белорусов продолжают выезжать за рубеж, несмотря на рекомендации МИДа.


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