Политолог: Белорусская «модель» начинает валиться 9 19.03.2020, 10:04

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Форс-мажоры уже на пороге.

«Россия предложила Беларуси создать единую налоговую, таможню и суд» — таким громким заголовком выстрелил вчера российский ресурс РБК. Журналисты, конечно, пытаются хайповать. На самом деле это предложено не сию минуту. В публикации РБК говорится о конкретике 31-й карты «углубления интеграции», которую засветил еще 23 декабря прошлого года тогдашний премьер России Дмитрий Медведев, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Он тогда сообщил журналистам в Москве, что на переговорах с Беларусью не согласована дорожная карта о наднациональных органах, единой валюте и эмиссионном центре. И подчеркнул, что дополнительная финансовая поддержка со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт интеграции в рамках «союзного государства».

В принципе РБК (а это ресурс авторитетный) со ссылкой на три своих источника, знакомых с ходом переговоров, лишь детализировал сейчас то, о чем упомянул Медведев. И привел перечень из 12 наднациональных органов, работу над созданием которых Москва предлагала начать в рамках «углубления интеграции».

Вот этот список: единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Вообще-то для мягкого финансово-экономического, а затем и политического поглощения Беларуси достаточно одного лишь единого эмиссионного центра. На практике это означает переход на российский рубль. Понятно, что ни на некий новый общий «белорубль», ни на паритетное управление эмиссионным центром (чтобы наполовину им рулил Минск) Москва априори не пойдет.

Единая таможня означает, что Беларусь будет по умолчанию втянута в российскую санкционную войну чуть ли не с половиной мира. Единая налоговая система — что нас де-факто переведут на российский налоговый кодекс (ну не станут же его ломать под «младших братьев»). И так далее по всему списку.

Надо ли разжевывать, что в итоге от белорусского суверенитета останется мокрое место?

Москва не отступится

После откровений же Медведева Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 24 декабря прошлого года был вынужден признаться, что 31-я карта существует. Причем обрисовал ее содержание еще более зловеще: «Есть 31-й план, дорожная карта — это план строительства наднациональных органов: парламент, президент и прочее».

Стоит отметить, что до того причастные к переговорам белорусские чиновники вели себя как партизаны на допросе: напрочь отрицали, что в дорожных картах содержатся какие-то политические моменты, угрожающие белорусскому суверенитету. Это к вопросу о честности, прозрачности и подотчетности отечественных властей.

Один из собеседников РБК со своей стороны тоже отмечает, что переговоры об интеграции поставлены на паузу по инициативе Минска.

Но пауза — это всего лишь пауза. Надежды на то, что затеянная Путиным конституционная перетряска заставит Москву забыть о дорожных картах, наивны. Новый премьер РФ Михаил Мишустин пару раз уже напомнил коллеге Сергею Румасу, что «союзное государство» нужно-де достраивать.

То, что сам Путин вроде как решил для себя проблему 2024 года через обнуление президентских сроков, не означает, что давление в этом плане на Беларусь прекратится. Закрепить ее в своей орбите — стратегическая задача Кремля, особенно после ухода Украины.

А если вдруг случится какой-то форс-мажор, то Кремль, естественно, не преминет быстренько прибрать к рукам нашу территорию. И тогда вполне возможен возврат к плану оформить дальнейшее правление Путина в качестве главы объединенной державы.

Форс-мажоры уже на пороге

Между тем форс-мажоры уже на нашем пороге. Нефтяная ссора с Россией, из-за чего НПЗ в Мозыре и Новополоцке на подсосе, катастрофическое падение мировых цен на нефть и пандемия коронавируса грозят сильно потрепать белорусскую экономику, которая и так не в блестящем состоянии.

Как заявил ранее в комментарии для Naviny.by экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, рецессия в стране по итогам года может составить 2% «по оптимистичной оценке».

Последствия пандемии коронавируса пока сложно прогнозировать. Аналитики предлагают веер прогнозов, вплоть до апокалиптических. Понятно, что в худшем случае — если накатит мировой экономический кризис — падение белорусской экономики, сильно завязанной на нефть и внешние рынки, будет вообще кошмарным.

Вот тогда для Кремля и наступит удобный момент вернуться к 31-й карте. Естественно, российская экономика тоже пострадает. Но у Москвы есть солидный запас прочности. Только в Фонде национального благосостояния накоплено более 150 млрд долларов. К тому же Россия богата природными ресурсами, ее экономика во многом самодостаточна. Чего не скажешь о белорусской. А наши золотовалютные резервы, и так небогатые, с начала года стремительно тают.

Если экономика начнет реально валиться…

Нынешнее же сражение Минска за отмену премии к цене российской нефти (по данным РБК, около 11,7 доллара за тонну) — это, по большому счету, лишь буря в стакане воды. Даже если представить себе, что российские нефтяные компании вдруг смилостивятся и пойдут на условия белорусской стороны, то это даст ей выигрыш лишь чуть больше 200 млн долларов (если купят за год 18 млн т — примерно столько перерабатывалось в предыдущие годы). А вот потери Беларуси от российского налогового маневра составят до 2024 года около 11 млрд долларов.

Коварство ситуации в том, что Москва в принципе не отказывается от компенсации. Но выставляет условием унификацию налоговых систем в соответствии с одной из дорожных карт все той же «углубленной интеграции». Иначе говоря, хотите денежек — подписывайте весь пакет.

Путин, в принципе решив для себя проблему-2024, заимел уйму времени, чтобы спокойно и методично дожимать белорусского партнера. Необходимые белорусской экономике ресурсы также в руках Москвы.

А что может противопоставить нажиму Минск? Да, он зашевелился в плане диверсификации поставок нефти. Но это нефть по мировой цене. А значит, прибыльность нефтепереработки все равно будет падать.

Между тем именно нефтепродукты составляли значительную часть белорусского экспорта в Европу. Предложить избалованным европейцам какие-то продвинутые товары в серьезном объеме наша довольно отсталая экономика не может. Да и вообще — какая тут к черту торговля, когда все границы закрыты? Туши свет.

Короче, Кремль держит дорожные карты наготове и терпеливо ожидает, пока невзгоды поубавят гордости у белорусского партнера.