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Народный карантин: студенты МГЛУ объявили бойкот занятиям

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  • 19.03.2020, 10:25
  • 5,820
Народный карантин: студенты МГЛУ объявили бойкот занятиям
Иллюстрационное фото

Забастовка назначена на 23 марта.

Студенты Минского государственного лингвистического университета пишут о том, что с 23 марта не выходят на пары из-за пандемии коронавируса, сообщает телеграм-канал «Баста».

- Идея с подписями провалилась, ректор отправил сопротивляться заразе народными средствами, тракторами и водкой, - пишут инициаторы акции. - Остается единственный вариант, это массово не прийти на занятия в понедельник 23 марта.

Почему понедельник?

У многих среди недели есть дни самоподготовки, поэтому лучше всего выбрать понедельник, чтобы акция действительно получилась массовой. После воскресенья, который является выходным, это действительно будет выглядеть, как знак единства студентов в этом вопросе!

Студенты МГЛУ призывают коллег из других вузов страны проявить солидарность и поддержать забастовку.


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