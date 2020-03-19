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Белорусские банки ограничивают операции с валютой для граждан

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  • 19.03.2020, 10:32
  • 16,299
Белорусские банки ограничивают операции с валютой для граждан
АРХИВНОЕ ФОТО AP

Лимит - не более 100 евро в сутки.

Банк ВТБ ограничивает валютные операции по карточкам. Лимит - не более 100 евро в сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.


Подписчики телеграм-канала «Баста» сообщают нам о проблемах с валютой и у других банков страны:

- Вчера покупал доллары. В БПС Сбербанке - нет вообще. Нашел в Беларусбанке. У кассира в руках оставалось примерно долларов 700 купюрами по 100 и примерно столько же мелкими. Полоцк.

- Живу в Гродно. Посоветовавшись с супругой, решили снять все средства с отзывного валютного депозита в долларах США из Беларусбанка. Получилось забрать деньги только на следующий день.

- В брестских обменниках - очереди, но количество людей которые сдают и покупают валюту пока примерно одинаковы. После скачка курсов люди покупают много мебели и бытовой техники. Ну и продукты сметают из-за коронавируса.

Кроме того, источник «Басты» в Беларусбанке сообщает, что принято решение не поставлять в обменники доллары и евро из резервов. Продавать будут только валюту, которую ранее сдали клиенты.

Также источники подтвердили информацию о том, что крупные суммы в долларах и евро снять со счета без предзаказа будет невозможно.


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