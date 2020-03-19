Торги на бирже начались с обвала белорусского рубля 5 19.03.2020, 10:47

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Доллар и евро резко выросли в цене.

Сегодня торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с очередного скачка доллара и евро, сообщает onliner.by.

Со старта торгов доллар резко прибавил, потом слегка откатился, затем снова попер вверх. По факту пока гигантский плюс в 9,7 копейки и биржевая цена 2,5383 рубля.

Евро тоже резко подорожал на 7,52 копейки. Утренняя цена — 2,7592.

Российский рубль со старта подешевел больше чем на 7 копеек, но потом принялся расти. Сейчас у него серьезный минус — 2,08 белорусской копейки с сотни. Ее цена пока — 3,1367.

В среду, 18 марта, доллар прибавил 7,4 копейки и стоил 2,4413. Евро подорожал на 5,05 копейки, до 2,6840. Сотня российского рубля потеряла 3,38 копейки и торговалась по 3,1575 белорусского.