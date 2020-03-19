Украинский блогер показал шокирующее видео из итальянской больницы 21 19.03.2020, 10:50

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Фото: EPA

Покажите это своим знакомым и друзьям, которые еще не верят в опасность коронавируса.

Украинский блогер Мирослав Олешко на своем Youtube-канале опубликовал видео из итальянской больницы, где находятся зараженные коронавирусом пациенты.

«Сейчас мне прислали видео из Италии, которым я не могу не поделиться. На видео – итальянская больница. Там показано то, чему люди не верили и не верят до сих пор: мест не хватает, люди в коридорах, не хватает искусственного дыхания. Многие из людей, которые там на видео, скорее всего, погибнут. Обратите внимание, это итальянская больница, крутая больница. Посмотрите, какая там техника крутая. Есть ли такая в Украине? Такой в Украине нет и не было. Поэтому, друзья, покажите это видео своим знакомым и друзьям, которые не верят и кричат, что это все ложная паника», — рассказал блогер.